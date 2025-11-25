Владимирский Следком завершил расследование уголовного дела в отношении 42-летнего мужчины из Камешковского района, купившего своему сыну мотоцикл, на котором последний разбился. Отец

Владимирский Следком завершил расследование уголовного дела в отношении 42-летнего мужчины из Камешковского района, купившего своему сыну мотоцикл, на котором последний разбился. Отец престанет перед судом за вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, представляющих опасность для его жизни. Мужчина купил 14-летнему сыну мотоцикл и разрешил ему кататься. У ребёнка не было ни прав, ни необходимой экипировки.