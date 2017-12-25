В результате пожара в торговом центре на филиппинском острове Минданао 37 человек погибли.

В результате пожара в торговом центре на филиппинском острове Минданао 37 человек погибли.Как сообщает телеканал NBC News со ссылкой на вице-мэра города, сейчас из здания эвакуируют людей. Внутри еще могут находиться около 10 сотрудников центра — они заблокированы огнем.Известно, что возгорание произошло на третьем этаже в мебельном магазине. Причины пока неизвестны. По факту инцидента уже началось расследование, передает телеканал "Россия 24".