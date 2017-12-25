Медицинская помощь в шаговой доступности. Жители южных поселков Сахалина теперь могут пройти обследование с помощью новых мобильных комплексов. Раньше им приходилось тратить несколько часов на дорогу, чтобы попасть на прием к врачу в райцентр.

Медицинская помощь в шаговой доступности. Жители южных поселков Сахалина теперь могут пройти обследование с помощью новых мобильных комплексов. Раньше им приходилось тратить несколько часов на дорогу, чтобы попасть на прием к врачу в райцентр.От Шебунино до районного центра Невельска ехать примерно час. На юго-западе Сахалина это крайний поселок. Отсюда до Японии чуть более 100 километров. Одна из главных проблем здесь — транспортная. Например, добраться до районной больницы или поликлиники можно только на единственном рейсовом автобусе.В селе есть только амбулатория. Узкие специалисты — ЛОР, окулист, гастроэнтеролог — принимают в городе. Когда зимой трассу заметает, добраться до Невельска целая проблема. В этом случае местных жителей выручают мобильные медкомплексы.Владимиру Колпакову скоро 86. Без талонов и направлений пенсионер обследуется буквально в двух шагах от дома. На этот раз прошел флюорографию.В передвижных медкомплексах несколько кабинетов и своя мини-лаборатория. Здесь можно сделать клинический и биохимический анализы, и даже сдать кровь на онкомаркеры."Больным неудобно приезжать в Невельск. У кого транспорт есть, те приезжают. А вообще, из-за того, что автобус редко ездит, людям выгодно здесь сдавать", — говорит лаборант передвижной клинико-диагностической лаборатории Маргарита Тян.Прием ведут несколько врачей: гинеколог, лор и окулист. Можно пройти УЗИ и флюорографию. В кабинетах есть все необходимое оборудование."Отбираем здесь себе пациентов на дальнейшее, более детальное обследование. Сразу же пишем направление в ЦРБ. Нет такого, что "подойдете завтра-послезавтра, мы дадим направление". Сразу решаем вопрос на месте", — говорит заведующий отделением женской гинекологии Невельской ЦРБ Николай Ярощук.За последние два года для области купили 11 передвижных медкомплексов. Новинка 2017-го: два мобильных стоматологических "кабинета" на колесах. КамАЗы могут добраться практически в любую точку острова. Раз в месяц они приезжают в каждый населенный пункт. График составляют заранее."По статистике больше выездов не требуется по одной простой причине: за один выезд в район комплекс позволяет обследовать от 30 до 50 человек. Это плановая нагрузка", — говорит главный врач Невельской ЦРБ Роман Баженов.Бывает, "мобильные" осмотры заканчиваются срочной госпитализацией — у одной из пациенток врачи диагностировали прединсультное состояние.Совсем недавно для сахалинцев купили еще три мобильных рентген-комплекса с маммографом и флюорографом. В районы они отправятся уже в начале следующего года.