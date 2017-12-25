В филиппинском городе Давао второй день не могут потушить торговый центр, внутри которого находятся люди.

В филиппинском городе Давао второй день не могут потушить торговый центр, внутри которого находятся люди. Такие данные сообщают СМИ с места событий.Как уточняется, пожар в ТЦ возник утром в субботу, 23 декабря. Борьба с ним продолжается и в воскресенье.Представитель службы спасения отметил, что пока пламя не удалось ликвидировать полностью.По неофициальным данным, в настоящее время в здании торгового центра остаются не менее 36 человек. Надежда на их спасение минимальная.