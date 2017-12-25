Бразильский нападающий китайского футбольного клуба Шанхай Шанган Халк рассказал о своей любви к России и желании сыграть за сборную Бразилии на чемпионате мира, который пройдет летом 2018 года.

Бразильский нападающий китайского футбольного клуба "Шанхай Шанган" Халк рассказал о своей любви к России и желании сыграть за сборную Бразилии на чемпионате мира, который пройдет летом 2018 года."Было бы здорово сыграть на чемпионате мира в России. В этой стране я играл четыре года и был всем очень доволен, — цитирует Халка газета "Спорт-экспресс" со ссылкой на Globo. — Я выигрывал титулы и индивидуальные призы, это было очень приятно. Я собираюсь много работать, чтобы получить шанс в сборной. Еще ничего не решено".