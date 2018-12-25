Госавтоинспекторы порадовали всех малышей сладкими подарками и полезными сувенирами, а также поздравили с наступающим Новым 2019 годом...

В преддверии Нового года инспекторы дорожно-патрульной службы встретились с малышами, пострадавшими в ДТП, чтобы поздравить их с наступающим праздником.В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники Полка ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве навестили юного пешехода в хирургическом отделении ДГКБ им. Н.Ф. Филатова. В красочном костюме сказочного персонажа автоинспектор разыграл мини-спектакль для пациента и развеселил задорными шутками.Сотрудники 7 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве также встретились с маленьким участником дорожного движения. Переодетый в Деда Мороза инспектор ДПС продемонстрировал любознательному малышу патрульный автомобиль и разрешил осмотреть его изнутри. Будущий водитель почувствовал себя настоящим инспектором и поблагодарил дорожных полицейских за незабываемые впечатления.Инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве приехали домой к юному участнику дорожного движения, пострадавшему в ДТП, с дружеским визитом. Ребенок обрадовался сказочному визиту Снегурочки и Деда Мороза, которые разыграли для малыша небольшое представление и в игровой форме напомнили основные Правила дорожного движения для пешехода.Госавтоинспекторы порадовали всех малышей сладкими подарками и полезными сувенирами, а также поздравили с наступающим Новым 2019 годом, пожелав детям и их родителям крепкого здоровья, безопасных дорог и благополучия.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81