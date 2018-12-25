Капитану Спартака Денису Глушакову грозит десять лет лишения свободы за вывод денег в особо крупном размере. Об этом заявил адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы супруги футболиста Дарьи.

Капитану "Спартака" Денису Глушакову грозит десять лет лишения свободы за вывод денег в особо крупном размере. Об этом заявил адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы супруги футболиста Дарьи.Сергей Жорин, представляющий Дарью Глушакову в бракоразводном процессе, заявил, что Глушаков вывел из семейного бюджета около 300 миллионов рублей. Это грозит Денису сроком тюремного заключения до десяти лет.В интервью "Спорт-Экспресс", Жорин сообщил, что подтвержден вывод 170 миллионов. Работа продолжается. По словам адвоката, это является основанием для возбуждения уголовного дела. Особо крупный размер начинается с одного миллиона рублей. Статья уголовного кодекса предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.