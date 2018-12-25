"Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве задержаны двое мужчин в возрасте 33 и 40 лет, подозреваемые в мошенничестве", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...

"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве во взаимодействии с коллегами из Восточного административного округа столицы задержаны двое мужчин в возрасте 33 и 40 лет, подозреваемые в мошенничестве", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Установлено, что злоумышленники открыли на территории города Москвы 4 детские спортивные школы, деятельность которых оказалась нерентабельна.С целью извлечения прибыли подозреваемые под предлогом открытия новых футбольных клубов заключали с клиентами спортивных школ договоры целевого денежного займа с фиксированным доходом.В рамках заключенных договоров они привлекли денежные средства, которые на расчетных счетах и бухгалтерском учете компании не отражались.В 2018-м году спортивные школы прекратили свою деятельность, а денежные средства гражданам не возвращены.СУ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. К настоящему времени потерпевшими признаны более 700 человек. В отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк