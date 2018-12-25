Голливудский актер Кевин Спейси (в материалах разбирательства фигурирует его настоящая фамилия Фаулер) отдан под суд в американском штате Массачусетс по обвинению в домогательствах и оскорблении действием.

Голливудский актер Кевин Спейси (в материалах разбирательства фигурирует его настоящая фамилия Фаулер) отдан под суд в американском штате Массачусетс по обвинению в домогательствах и оскорблении действием.Досудебное слушание иска против актера состоялось 20 декабря.На 7 января 2019 года исполнителю направлена повестка в суд округа Кейп энд Айлендсв городе Нантакет, передает ТАСС.Бывшая ведущая бостонского телевидения Хизер Юнру на пресс-конференции в 2017 году обвинила Спейси в посягательстве сексуального характера на своего сына, которые, по ее словам, имели место в 2016 году в баре Нантакета.По словам женщины, Спейси напоил юношу, которому на момент событий было 18 лет, после чего совершил развратные действия.