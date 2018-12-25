Где находится нофелет?, – так Александр Панкратов-Черный учил героя Владимира Меньшова кадрить девушек в одноименном фильме. Да и в жизни известный актер всегда покорял женские сердца. На экране зрители привыкли видеть его энергичным и жизнерадостным. По словам друзей и коллег, он такой и в жизни, несмотря на все испытания, выпавшие на его долю.

"Где находится нофелет?", – так Александр Панкратов-Черный учил героя Владимира Меньшова кадрить девушек в одноименном фильме. Да и в жизни известный актер всегда покорял женские сердца. На экране зрители привыкли видеть его энергичным и жизнерадостным. По словам друзей и коллег, он такой и в жизни, несмотря на все испытания, выпавшие на его долю.Ему не было и 35 лет, а он уже пережил два инфаркта, но в самую трудную минуту рядом с ним всегда оказывалась его жена. Он уходил от нее к другим женщинам, женился и разводился, но неизменно возвращался к своей Юле.Александр родился на Алтае, куда в 1927 году сослали из Петербурга его деда. Семья жила в маленькой избе. Отец умер, когда ребенку было три года. Уже в шесть лет Саша работал – помогал маме возить копны. Однажды мама поехала продавать корову в город и взяла с собой сына. Там Саша и попал в первый раз в цирк."Я решил, что стану клоуном, когда вырасту. Мне очень понравилось, как один парень жонглировал факелами, и я тоже решил этому научиться. Однако первые попытки не увенчались успехом – я спалил сарай. Так и сгорела моя мечта работать в цирке", – рассказал он.Мама хотела, чтобы Саша пошел по стопам родственников и стал военным. Сам он уже тогда знал, что хочет делать кино. И после восьмого класса, когда мама поехала навестить своего брата, Александр тайно уехал в Горький, где и поступил в театральный институт на актерский факультет. "Моя сестра Зиночка отдала мне все деньги, которые мама оставила нам на проживание, и я на них и уехал", – рассказал Александр.За плечами молодого актера уже был опыт работы в театре, когда он приехал в Москву и поступил во ВГИК на режиссерский факультет. Там он и встретил свою будущую жену Юлию, дочь известного кинооператора Владимира Монахова. Отцу девушки Панкратов-Черный сразу не понравился."Когда я пришел просить руки Юли, он сказал: "Да, хорошо ты начинаешь карьеру. К дочери лауреата Ленинской премии сватаешься". "Да пошел ты!" – ответил я и ушел вместе с Юлькой. И мы 16 с половиной лет болтались по всей Москве без квартиры", – вспоминает артист. С тестем он помирился только после рождения сына, которого в честь Высоцкого называли Владимиром.В кино актер дебютировал в 1978 году, снявшись у Андрея Кончаловского в "Сибириаде". Несмотря на такой успешный старт, Панкратов-Черный мог сидеть без работы годами: каждый раз, когда он приносил очередной сценарий, чтобы снять кино, он получал отказ. В какой-то момент он даже думал уйти из кино, но его спас Карен Шахназаров, пригласив сняться в картине "Мы из джаза".Что бы ни происходило в жизни Панкратова-Черного, его всегда и во всем поддерживала жена Юлия. "Она очень добрый и терпеливый человек, прощала мне все. Я уходил, но всегда возвращался. Кроме того, я всегда чувствовал себя виноватым перед ней. Мне казалось, что я испортил ей жизнь, потому что за ней ухаживали влиятельные люди, а она выбрала меня", – признался артист. Прожив вместе 40 лет, в 2012 году Юлия и Александр наконец-то узаконили свои отношения. Свадьбу отмечали вдвоем, без пышных торжеств.Что напророчил Александру Владимир Высоцкий? Как Панкратов-Черный чуть не погиб во время съемок "Сибириады"? И почему решил узаконить отношения после 40 лет совместной жизни? Ответы – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".