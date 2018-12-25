Пресс-служба конкурса красоты Мисс Москва сообщила, что титул в 2018 году завоевала 24-летняя Алеся Семеренко.

Пресс-служба конкурса красоты "Мисс Москва" сообщила, что титул в 2018 году завоевала 24-летняя Алеся Семеренко — жительница Центрального округа столицы, приехавшая в Москву из Краснодарского края.Имя победительницы стало известно 24 декабря на торжественной церемонии, которая состоялась в концертном зале Vegas City Hall, передает РИА Новости.В этом году за звание самой красивой, умной и талантливой москвички боролись 49 девушек.В этом году организаторы увеличили возрастную планку с 26 до 32 лет.