Президент Незалежной
Петр Порошенко решил объяснить, почему инициировал балаган с
предоставлением независимости украинской православной церкви. По его
словам, это часть стратегии Киева по избавлению от влияния России.
Президент Незалежной
Петр Порошенко решил объяснить, почему инициировал балаган с
предоставлением независимости украинской православной церкви. По его
словам, это часть стратегии Киева по избавлению от влияния России.
Украинский лидер признался, что проект автокефалии и предоставления томоса о независимости возник не спонтанно. На своей странице в Twitter Порошенко написал, что реализация этого плана длится уже пять лет.
"Он
– часть выверенной стратегии на окончательную деколонизацию", – заявил
президент Украины. По его словам, действия Киева направлены на
окончательный выход Незалежной из-под российского влияния.
В
середине декабря в Киеве состоялся так называемый объединительный сбор
украинских церквей. Представители канонической Украинской православной
церкви Московского патриархата практически в полном составе
проигнорировали раскольническое мероприятие.
По
итогу съезда Петр Порошенко объявил о создании независимой от Москвы
Православной церкви Украины (ПЦУ). Ее главой стал митрополит
Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Он является соратником киевского патриарха Филарета, преданного русской церковью анафеме за раскол.
Эксперты полагают, что раскол был инициирован президентом Незалежной
с прицелом на выборы главы государства, которые пройдут в марте
следующего года. По мнению политолога Сергея Михеева, антицерковная
кампания позволит Порошенко оправдать фальсификацию результатов
голосования.
Если к президенту
возникнут вопросы относительно его победы при крайне низком рейтинге,
пояснил Михеев, то он всегда может сослаться на борьбу с канонической
церковью и создание автокефальной украинской православной церкви.
"Да,
у меня был рейтинг в 5%, но он самоликвидировался потому, что я принес
счастье, вековую мечту украинского народа", – сказал эксперт в эфире
телеканала "Россия 1".