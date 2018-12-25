Президент Незалежной Петр Порошенко решил объяснить, почему инициировал балаган с предоставлением независимости украинской православной церкви. По его словам, это часть стратегии Киева по избавлению от влияния России.

Президент НезалежнойПетр Порошенко решил объяснить, почему инициировал балаган спредоставлением независимости украинской православной церкви. По егословам, это часть стратегии Киева по избавлению от влияния России.Украинский лидер признался, что проект автокефалии и предоставления томоса о независимости возник не спонтанно. На своей странице в Twitter Порошенко написал, что реализация этого плана длится уже пять лет."Он– часть выверенной стратегии на окончательную деколонизацию", – заявилпрезидент Украины. По его словам, действия Киева направлены наокончательный выход Незалежной из-под российского влияния.середине декабря в Киеве состоялся так называемый объединительный сборукраинских церквей. Представители канонической Украинской православнойцеркви Московского патриархата практически в полном составепроигнорировали раскольническое мероприятие.Поитогу съезда Петр Порошенко объявил о создании независимой от МосквыПравославной церкви Украины (ПЦУ). Ее главой стал митрополитПереяславский и Белоцерковский Епифаний. Он является соратником киевского патриарха Филарета, преданного русской церковью анафеме за раскол.Эксперты полагают, что раскол был инициирован президентом Незалежнойс прицелом на выборы главы государства, которые пройдут в мартеследующего года. По мнению политолога Сергея Михеева, антицерковнаякампания позволит Порошенко оправдать фальсификацию результатовголосования.Если к президентувозникнут вопросы относительно его победы при крайне низком рейтинге,пояснил Михеев, то он всегда может сослаться на борьбу с каноническойцерковью и создание автокефальной украинской православной церкви."Да,у меня был рейтинг в 5%, но он самоликвидировался потому, что я принессчастье, вековую мечту украинского народа", – сказал эксперт в эфиретелеканала "Россия 1".