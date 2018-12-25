Американец Джон Мартин доставлен в Москву, где будет дожидаться депортации. Он плыл на одноместной лодке из Аляски в Китай, но ветер поменялся, и его прибило к берегам Чукотки. Паспорта и денег у него нет.

Американский горе-путешественник Джон Мартин, которого в августе прибило к берегам Чукотки, доставлен в Москву, где будет дожидаться депортации.Джон на одноместной лодке решился на переезд из Аляски в Китай еще летом. Отчаянный план казался удачным. Но в какой-то момент, по его собственным рассказам, ветер резко переменился, и он, не сумев совладать со своим суденышком, оказался в российских территориальных водах.Американца от шторма спасли местные жители, напоминает "Россия 1". Последние полгода Мартин жил в Анадыре и не мог пересечь границу, так как не было паспорта. К тому же с собой в опасное путешествие он взял всего 20 долларов. Теперь дожидаться необходимых документов он будет в Центре временного содержания иностранных граждан.