Приз за самый неуместный рождественский вопрос в этом году, без сомнения, получил бы Дональд Трамп. Президент США с супругой по традиции поздравляли по телефону детей, и в разговоре с семилетним мальчиком глава Белого Дома выступил в лучших традициях Гринча — похитителя Рождества. Неловкую ситуацию попыталась загладить первая леди, но, как говорится, осадок остался. В чем конфуз, и почему Трамп в последнее время нервничает?Дональд Трамп украл Рождество — такой ремейк классической американской истории выходит сейчас на американских телеканалах.- И мы начинаем с не очень праздничного кануна Рождества. В столице страны третий день частично приостановлена работа федерального правительства. Законодатели разъехались по домам на праздники, и риск политического паралича грозит растянуться и на Новый год.Еще большую тревогу вызвал грустный твит, который Трамп написал в ночь накануне католического Рождества: "Я совсем один, бедный я, в Белом доме, жду, когда демократы вернутся и договорятся о жизненно необходимой сделке по охране границ".I am all alone (poor me) in the White House waiting for the Democrats to come back and make a deal on desperately needed Border Security. At some point the Democrats not wanting to make a deal will cost our Country more money than the Border Wall we are all talking about. Crazy!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 декабря 2018 г.Но оказалось, что в исполнении Трампа это был троллинг в Сочельник — ведь следом президент США написал, что активно работает с помощниками. И над ядерным разоружением КНДР — обещает прогресс, — и над сооружением стены на границе с Мексикой — она частично уже построена.Эти твиты обошлись без проколов — не то что несколько дней назад, когда Трамп сфотографировался с горой папок, добавил текст — вот, мол, сколько нужно законов подписать, — но при ближайшем рассмотрении оказалось, что занес ручку лидер США над пустыми листами.Рынки все больше верят в слухи, что Трамп вмешается в работу Федрезерва и уволит его главу, на которого он возложил всю ответственность за падение рынков. В итоге индекс Dow Jones рухнул, как и весь американский рынок, на 15 процентов с начала декабря.Многие эксперты ожидают рецессии, и надеяться Трампу остается только на построждественское чудо. С супругой он направился на праздничную службу в собор, но мыслями, очевидно, был где-то далеко. Механически взял, а потом отдал Мелании список песнопений, смотрел по сторонам. Выглядел Дональд Трамп при этом очень рассеянным.Конфузом обернулось и участие Трампа в традиционной акции, когда президент вместе с Командованием аэрокосмической обороны отслеживает воображаемый маршрут Санта-Клауса. Звонившему семилетнему мальчику Коулману Трамп сказал, что Санты нет.- Алло, это Коулман? Счастливого рождества! Как дела? В школе все нормально? Ты еще веришь в Санта-Клауса? Вообще-то в семь лет уже мало кто верит!Судя по опросам, число американцев верящих в Дональда Трампа, со временем тоже уменьшается.