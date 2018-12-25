В Instagram Минобороны появилась публикация, которая сразу же привлекла всеобщее внимание. Военное ведомство разместило календарь Армия России на 2019 год, который предлагается скачать в высоком разрешении.

В Instagram Минобороны появилась публикация, которая сразу же привлекла всеобщее внимание. Военное ведомство разместило календарь "Армия России" на 2019 год, который предлагается скачать в высоком разрешении.С виду календарь — обычный ежемесячник, где на каждой странице эффектное милитари-фото месяца. А вот в подписях Минобороны позволило себе развернуться во всю мощь армейского юмора.Год открывается уютной картинкой, где среди заснеженного леса на зрителя движется мобильный межконтинентальный ракетный комплекс "Тополь". Подпись - "Доставка грузов в любую точку мира".Пошутило Минобороны и по поводу популярной фразы из резюме 90-х годов, когда персональные компьютеры были в новинку — "Уверенный пользователь ПК". На октябрьском фото — солдат с пулеметом Калашникова. А вот "Суровая российская электровафельница" — это, по мнению военных юмористов, крышка шахты межконтинентальной баллистической ракеты.И наконец, апофеоз — сентябрьская женщина-снайпер (правда, почему-то с обычным автоматом Калашникова) и подпись "От некоторых женщин сносит голову".