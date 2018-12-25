Известная актриса поделилась в своем Instagram-аккаунте интересными фактами о себе. В частности, она рассказала о серьезной травме, полученной в детстве.

Известнаяактриса поделилась в своем Instagram-аккаунте интересными фактами о себе. В частности, онарассказала о серьезной травме, полученной в детстве.Поклонники Кристины Асмус впоследнее время обеспокоены сплетнями о том, что у артистки якобы появилсядругой мужчина. По слухам, ее совместная жизнь сюмористом Гариком Харламовым далатрещину. Сама звезда к пересудам относится философски.На своейстранице в соцсети она рассказала несколько интересных фактов о себе. Вчастности, Асмус вспомнила, как в 12 лет с жутким переломом и трещиной в руке двенедели занималась гимнастикой. Можно представить, какие мучение пережила Кристина.Потом ей наложили гипс.Такжеактриса призналась, что у нее нет любимого парфюма. Она постоянно их меняет. Средизабавных фактов о знаменитости есть и такие: Асмус забирает из отелейодноразовые тапочки без логотипов для гостей в свой дом. Также она рассказала,что в детстве путала певцов Игоря Николаева и Леонида Агутина.Кроме того, женаХарламова стесняется фотографироваться на телефон, есликто-то на нее смотрит. Также Кристина любит разбирать пакеты, когда приходит измагазина.Как писали "Дни.ру", ранее актриса рассказала о трудномдетстве: Кристина десять лет занималась спортивной гимнастикой и терпеть немогла ежедневные тренировки. Асмус пользовалась любой возможностью, что ихизбежать.Напомним, КристинаАсмус с 2013 года замужем за шоуменом Гариком Харламовым. В январе2015-го у супругов родилась дочь Анастасия.