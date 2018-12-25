Известная
актриса поделилась в своем Instagram-аккаунте интересными фактами о себе. В частности, она
рассказала о серьезной травме, полученной в детстве.
Известная
актриса поделилась в своем Instagram-аккаунте интересными фактами о себе. В частности, она
рассказала о серьезной травме, полученной в детстве.
Поклонники Кристины Асмус в
последнее время обеспокоены сплетнями о том, что у артистки якобы появился
другой мужчина. По слухам, ее совместная жизнь с
юмористом Гариком Харламовым дала
трещину. Сама звезда к пересудам относится философски.
На своей
странице в соцсети она рассказала несколько интересных фактов о себе. В
частности, Асмус вспомнила, как в 12 лет с жутким переломом и трещиной в руке две
недели занималась гимнастикой. Можно представить, какие мучение пережила Кристина.
Потом ей наложили гипс.
Также
актриса призналась, что у нее нет любимого парфюма. Она постоянно их меняет. Среди
забавных фактов о знаменитости есть и такие: Асмус забирает из отелей
одноразовые тапочки без логотипов для гостей в свой дом. Также она рассказала,
что в детстве путала певцов Игоря Николаева и Леонида Агутина.
Кроме того, жена
Харламова стесняется фотографироваться на телефон, если
кто-то на нее смотрит. Также Кристина любит разбирать пакеты, когда приходит из
магазина.
Как писали "Дни.ру", ранее актриса рассказала о трудном
детстве: Кристина десять лет занималась спортивной гимнастикой и терпеть не
могла ежедневные тренировки. Асмус пользовалась любой возможностью, что их
избежать.
Напомним, Кристина
Асмус с 2013 года замужем за шоуменом Гариком Харламовым. В январе
2015-го у супругов родилась дочь Анастасия.