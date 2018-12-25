Герцогиня Сассекская отметит Рождество в Сандригемском дворце вместе с другими членами королевской семьи. В то время как отец Меган Маркл может остаться абсолютно один в такой важный праздник.

Герцогиня Сассекская отметит Рождество в Сандригемском дворце вместе с другими членами королевской семьи. В то время как отец Меган Маркл может остаться абсолютно один в такой важный праздник.Супруга принца Гарри перестала общаться с Томасом послескандала с фотографами. Незадолго до церемонии отец герцогини организовалфотосессию для прессы и получил за нее большие деньги. Мужчину запечатлели в кафе,где он читал новости о Меган и Гарри, и в магазине, где портной снимает с негомерки для пошива одежды для церемонии. Томас так и не появился на свадьбе, сославшись на плохое самочувствие.Недавно папарацци обнаружили мужчину в Мексике. На фотографияхон сидит рядом со своей машиной и выглядит очень уставшим. Вполне возможно, чтоТомас может провести Рождество в одиночестве. Его сын всерьез обеспокоен тем, что мужчина встретит праздники в своем доме в Мексике. "Я надеюсь, чтоон не будет не один, и хотя бы навестит дочь Саманту. Отец будет расстроен, если не получит открытку", – сказал он.Сводная сестра обратилась к герцогине с просьбойвозобновить отношения с отцом. По мнению Саманты Грант, бывшая актриса "должна помнитьчеловека, который наряжался Сантой всю ее жизнь". "Сейчас наступило такое времягода, когда нужно вспомнить, как дорога жизнь. Время вспомнить семью, особенноотца", – отметила она в интервью Daily Star Online. Саманта посоветовала герцогине "обрести сердце".Грант даже отправила своей родственнице открытку, в которой попросилаее прекратить конфликт с отцом. "Праздники – это время для семьи. Томас пыталсяпоговорить с тобой, и ему очень больно, что ты избегаешь его. Жизнь коротка, иты прекрасно знаешь, что у нас хороший отец", – написала она.Ранее Томас посетил передачу "Доброе утро, Британия" ирассказал о напряженных отношениях с . Он отправил ей множество сообщений,но она не ответила ни на одно из них. "Она меня игнорирует. Я не знаю, почему такпроисходит. Я очень люблю свою дочь. Я хочу, чтобы она связалась со мной,отправила текст, хоть что-нибудь. В ее жизни должно быть место для меня, ведь яее отец. Я надеюсь, что мы вместе сможем преодолеть все препятствия, которыебыли на нашем пути", – поделился мужчина.