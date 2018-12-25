Российский биатлонист Дмитрий Малышко не примет участия в третьем этапе Кубка России – Ижевской винтовке. Таким образом, олимпийский чемпион не сможет побороться за путевку на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.

Российский биатлонист Дмитрий Малышко не примет участия в третьем этапе Кубка России – "Ижевской винтовке". Таким образом, олимпийский чемпион не сможет побороться за путевку на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.В отличие от Малышко, на соревнованиях выступят Максим Цветков, Александр Поварницын и Алексей Волков, а в женской сетке турнира будут участвовать Светлана Миронова и Анастасия Морозова, сообщает Спортбокс.Ru.Кроме того, на "Ижевскую винтовку" зарегистрирована и Татьяна Акимова, однако по словам ее личного тренера она не примет участия в соревнованиях.