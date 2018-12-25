Традиционная Рождественская гонка биатлонистов пройдет 29 декабря в немецком Гельзенкирхене на стадионе футбольного клуба Шальке. Россию представят Антон Шипулин и Екатерина Юрлова-Перхт.

Традиционная Рождественская гонка биатлонистов пройдет 29 декабря в немецком Гельзенкирхене на стадионе футбольного клуба "Шальке". Россию представят Антон Шипулин и Екатерина Юрлова-Перхт.Как сообщил РИА Новости президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев, Россию в Гельзенкирхене представят Антон Шипулин и Екатерина Юрлова-Перхт. Антон Шипулин в нынешнем сезоне еще не выступал на этапах Кубка мира. Юрлова-Перхт примет участие в Рождественской гонке второй год подряд. В прошлом году она выступала в паре с Алексеем Волковым.Стали известны все участники соревнований. В Гельзенкирхене выступят Ванесса Хинц/Эрик Лессер (Германия), Дениз Херрман/Симон Шемпп (Германия), Дарья Домрачева (Белоруссия)/Уле Эйнар Бьёрндален (Норвегия), Юлия Джима/Артем Прима (Украина), Доротея Вирер/Лукас Хофер (Италия), Фуюко Татидзаки/Микито Татидзаки (Япония), Лиза Тереза Хаузер/Доминик Ландертингер (Австрия), Анаис Бескон/Эмильен Жакелен (Франция), Вероника Виткова/Михал Крчмарж (Чехия).