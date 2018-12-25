Бесплатное питание в школах только для льготников. Во Владимире больше не будут стопроцентно оплачивать бесплатные завтраки для всей начальной школы. Такое решение с подачи городской администрации приняли сегодня депутаты Горсовета. Родителям всех остальных детей придется платить за завтраки или обеды 50%. А за детей, которые вообще не будут есть, семьям заплатят компенсацию. Какие еще решения приняли депутаты на последнем в этом году заседании городского Совета - расскажет Оксана Любимова.

Бесплатное питание в школах только для льготников. Во Владимире больше не будут стопроцентно оплачивать бесплатные завтраки для всей начальной школы. Такое решение с подачи городской администрации приняли сегодня депутаты Горсовета. Родителям всех остальных детей придется платить за завтраки или обеды 50%. А за детей, которые вообще не будут есть, семьям заплатят компенсацию. Какие еще решения приняли депутаты на последнем в этом году заседании городского Совета - расскажет Оксана Любимова.Самым резонансным вопросом очередного заседания горсовета стало школьное питание. Из-за напряженного бюджета город больше не может позволить себе стопроцентную оплату завтраков для начальной школы и вынужден пойти на непопулярное решение. Власти Владимира предложили кормить бесплатно только детей льготников, а остальным родителям оплачивать половину стоимости завтрака или обеда. Такая система уже давно работает во многих городах Владимирской области и соседних регионах. Среди детей, которые могут рассчитывать на бесплатное питание в школе, несколько категорий.Елена Малик, начальник городского управления образования: "Учащихся 1-4 классов из малообеспеченных семей, многодетных семей всех категорий независимо от обеспеченности, детей инвалидов, детей родителей инвалидов, а так же детей, которые попадают у нас в трудную жизненную ситуацию. Все остальные учащиеся 1-4 классов будут получать компенсацию оплаты завтрака или обеда по выбору родителя в сумме 20 рублей в день".С предложением городской администрации не согласились коммунисты. Представители КПРФ в Горсовете настаивали на сохранении нынешней системы финансирования школьного питания.Мария Черкасова, депутат Горсовета: "Сокращение бесплатного питания ведет за собой сокращение пребывания детей в школах продленного дня. Данная ситуация ведет к нарушению прав ребенка и ухудшает положение. И отрицательно сказывается как на успеваемости, так и на жизни, и здоровье наших детей".В знак протеста депутаты от КПРФ отказались голосовать по всем вопросам повестки дня и покинули зал заседаний Горсовета. И поэтому не услышали объяснений городской администрации и мнения депутатского корпуса по вопросу школьного питания. На эти цели запланировано больше 111 миллионов рублей. Причем с января 2019 года за учеников начальной школы, которые не будут питаться в столовой, родители смогут получать компенсацию - 20 рублей в день. А льготникам, посещающим продленку, город оплатит и завтрак, и обед. Грядущие изменения депутаты уже обсудили с родителями на общешкольных собраниях .Лариса Пышонина, заместитель главы г. Владимира: "Никакой социальной напряженности на собраниях не было. Единственное, хотелось бы, чтобы директора школ и управление образования донесли всю эту огромную работу, которая проведена. Родители слышали это. Те, у кого была напряженность, многодетные семьи, они услышали, что они как получали, так и будут получать льготу".Ольга Деева, глава г. Владимира: "Пока на сегодняшний день все это проходило гладко, спокойно. И родители с пониманием относятся к тому, что у нас бюджет вот такой напряженный. Считаю то, что сделано администрацией в рамках тех льгот, которые предоставлены по этому вопросу, я считаю, что в полном объеме обеспечили социальную защищенность тех категорий, которые имеют право на это".Еще в новом году в области начнет работать новая система вывоза мусора. Отвечать за нее будет региональный оператор, который сейчас заключает договоры с мусоровывозящими компаниями. Во время переходного периода, который начнется как раз в новогодние праздники, администрация Владимира намерена усилить контроль за чистотой контейнерных площадок в областном центре.Андрей Шохин, глава администрации г. Владимира: "Мы будем настроены с 1 января мониторить. И с 1 января выведем всю нашу служебную технику, которая только есть, чтобы помочь справиться, если будет такая необходимость. В данном случае независимо от того, чья это прерогатива, это прежде всего жители, их отдых и экологическая безопасность".