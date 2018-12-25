Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-главу Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Игоря Чуяна, обвиняемого в организации злоупотребления полномочиями.

Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-главу Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Игоря Чуяна, обвиняемого в организации злоупотребления полномочиями.Как передает РИА Новости, такое решение приняла судья Юлия Сафина.Следствие обвиняет бывшего чиновника в том, что он вместе со своим подельником Николаем Гордеевым организовал вывод денежных средств из ПАО "Банк "Объединенный финансовый капитал" на сумму 30 миллиардов рублей.В 2016 году Чуян был признан потерпевшим по другому уголовному делу – о вымогательстве у него 800 тысяч долларов в обмен на покровительство его ведомству.Московский гарнизонный военный суд приговорил за это к 6 годам колонии экс-сотрудника СЭБ ФСБ России Игоря Коробицина и к 5 годам колонии бывшего сотрудника УФСБ Максима Цуканова.Чуян возглавлял Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка РФ с января 2009 года по июль 2018-го. На его место был назначен ранее занимавший должность гендиректора "Союзплодоимпорта" Игорь Алешин.