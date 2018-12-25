Футболист испанской Валенсии Денис Черышев и игрок французского Монако Александр Головин были включены в рейтинг лучших футболистов мира в 2018 году по версии Marca. Одной из главных причин попадания в рейтинг было выступление игроков на чемпионате мира.

Футболист испанской "Валенсии" Денис Черышев и игрок французского "Монако" Александр Головин были включены в рейтинг лучших футболистов мира в 2018 году по версии Marca. Одной из главных причин попадания в рейтинг было выступление игроков на чемпионате мира.Черышев расположился на 89-м месте, в то время как Головин имеет пока самый высокий результат среди российских футболистов – он занял 78-ю строчку. Ранее в сотню лучших футболистов мира также был включен нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба.Напомним, что Головин своими выступлениями заслужил звание одной из сенсаций мундиаля, в то время как Черышев с четырьмя голами стал вторым бомбардиром чемпионата мира.