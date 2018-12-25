Эпическое сражение в прямом эфире могли наблюдать украинские зрители. После обмена комплиментами на политиченском ток-шоу депутат Верховнйо рады Мосийчук и эксперт Семченко сошлись в жестком клинче.

Эпическое сражение в прямом эфире могли наблюдать украинские зрители. После обмена комплиментами на политиченском ток-шоу депутат Верховнйо рады Мосийчук и эксперт Семченко сошлись в жестком клинче.Студия ток-шоу "Эпицентр политики" на украинском телеканале NewsOne стала ареной жестокой схватки. Дебош устроил один из самых неадекватных политиков в украинской Верховной раде, депутат от радикальной партии Игорь Мосийчук.Во время эфира Мосийчук назвал Семченко "агентом Кремля", работающим за российские деньги. Тот, в свою очередь, назвал парламентария душевнобольным и отметил, что оппонент непонятно как оказался в Раде.Мосийчук издал боевой клич и пошле в атаку на Семченко с тростью наперевес. Оппонент поджидал его, приняв боевую стойку и быстро перевел схватку в партер. К шоу подключились зрители, которым удалось ценой немалых усилий растащить противников.По окончании драки сообщил, что обладает компроматом на Семченко. По его словам, это неопубликованные материалы следственных органов. Ведущий попросил Семченко покинуть студию и уступить место оппоненту. Последнее слово осталось за Мосийчуком – он догнал уходящего Семченко и огрел его тростью по спине, передает .Игорь известен регулярными потасовками в эфире украинских телеканалов. Коллеги открыто говорят о том, что парламентарий нуждается в лечении. Недавно Мосийчук призвал "разбомбить Крымский мост, призвав на помощь Бога и инопланетян".