Сложности в отношениях с Россией заставляют белорусское руководство смотреть на Запад. Представитель Минска в Евросоюзе Александр Михневич предложил обсудить расширение экономического сотрудничества с ЕС. Налицо откровенный шантаж со стороны братской республики: пытаясь выбить скидки на энергоносители, власти Белоруссии пытаются напугать Россию переориентацией своего внешнеполитического курса.

Сложностив отношениях с Россией заставляют белорусское руководство смотреть наЗапад. Представитель Минска в Евросоюзе Александр Михневич предложилобсудить расширение экономического сотрудничества с ЕС. Налицооткровенный шантаж со стороны братской республики: пытаясь выбить скидкина энергоносители, власти Белоруссии пытаются напугать Россиюпереориентацией своего внешнеполитического курса.Михневичпохвастался хорошими отношениями Брюсселя и Минска. Поэтому, уверенчиновник, было бы неплохо уже весной следующего года провести форум"Восточного партнерства" в белорусской столице."Восточноепартнерство" – западный проект, призванный оторвать от России бывшиесоветские республики. В его рамках обсуждается усиление интеграции междуЕвросоюзом и Украиной, Белорусский, Молдавией, Грузией, Азербайджаном иАрменией.Неудивительно, что свое предложение Михневич озвучил именно сейчас. 25декабря в Москве состоятся переговоры президентов России и БелоруссииВладимира Путина и Александра Лукашенко, которые определят дальнейшийформат сотрудничества двух стран.Лидербратской республики недоволен, что Москва не хочет компенсироватьМинску миллиардные потери от реализации налогового маневра, в результатекоторого цена на энергоносители для Белоруссии повысится. Россия жезаняла прагматическую позицию, отказавшись и дальше дотировать экономикусоседнего государства: компенсации Белоруссии зависят от дальнейшей интеграции двух стран.Минске за почти 30 лет независимости привыкли, что Москва спонсируетбелорусскую экономику, но при этом ничего особого взамен не требует.Разговоры про братство, союз, общую судьбу – такой была "плата"Лукашенко за всевозможные бонусы и преференции, которые предоставлялаМосква. А когда дошло до реальных дел, "батька" сразу встал в позу: онне стал признавать Крым частью России, отказался размещать на территорииБелоруссии военную базу, начал развивать отношения с нынешнимиукраинскими властями.Поняв,что за красивые слова дотировать белорусскую экономику Москва больше несобирается, Минск опустился до прямого шантажа, угрожаяпереориентировать внешнеполитический курс на Запад. Опасную игру затеялАлександр Григорьевич. Пора бы ему вспомнить украинский опыт. В Незалежнойдо февраля 2014 года тоже был свой "великий комбинатор", пытавшийсявыбить из России различные преференции путем демонстративногозаигрывания с Западом. Добром это не кончилось.РанееЛукашенко отказался считать Россию братским государством. Онпожаловался, что Кремль отверг все предложения Минска по снижению ценына энергоносители. В ответ пресс-секретарь президента России ДмитрийПесков отметил, что Россия и Белоруссия продолжают оставаться братскимистранами даже несмотря на наличие проблем.