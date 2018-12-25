Лондонские Олимпийские игры 2012 года признаны самыми грязными после того, как были перепроверены допинг-пробы спортсменов. В ходе расследований было выявлено 116 положительных проб. Теперь в этой сомнительной номинации Лондон опережает Пекин-2008.

Лондонские Олимпийские игры 2012 года признаны самыми "грязными" после того, как были перепроверены допинг-пробы спортсменов. В ходе расследований было выявлено 116 положительных проб. Теперь в этой сомнительной номинации Лондон опережает Пекин-2008, где было выявлено 86 случаев обнаружения положительных тестов.В результате перепроверок лондонских Игр на допинговую "чистоту" были выявлены случаи нарушения антидопинговых правил пятью тяжелоатлетами, сообщает Спортс.Ru со ссылкой на Inside The Games. Среди них украинец Алексей Торохтий, выигравший золотую медаль в весе до 105 кг, белорус Николай Новиков (7-е место в весе до 85 кг), представитель Азербайджана Валентин Христов – обладатель бронзы в весе до 56 кг, Руслан Нурудинов из Узбекистана (4-е место, до 105 кг) и Мелине Далузян из Армении. Он занял 14-е место в весовой категории до 69 кг.Российских спортсменов в списке нарушителей нет.