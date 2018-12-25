В китайской соцсети Weibo циркулируют фотографии защитного стекла для Galaxy S10 — предстоящего флагманского смартфона Samsung, намеченного к анонсу на февраль 2019-го. Шпионских снимков готового продукта пока нет, однако стеклянное покрытие позволяет узнать, чем его экран будет отличаться от Apple iPhone X и Huawei Mate 20 Pro.

В китайской соцсети Weibo циркулируют фотографии защитного стекла для Galaxy S10 — предстоящего флагманского смартфона Samsung, намеченного к анонсу на февраль 2019-го. "Шпионских" снимков готового продукта пока нет, однако стеклянное покрытие позволяет узнать, чем его экран будет отличаться от Apple iPhone X и Huawei Mate 20 Pro.Первое, что бросается в глаза, — это более тонкий, чем у модели Huawei (и тем более Galaxy S9), "подбородок" Galaxy S10+. По размеру отступ в нижней части панели чуть крупнее iPhone X. Однако рамки у аппарата Samsung окажутся тоньше, чем у "айфона", поскольку края S10+ будут слегка закруглены.Кроме того, если утечка правдива, соотношение экрана к корпусу S10+ будут больше, чем у iPhone X и Mate 20 Pro, да и вообще любой другой модели с "челкой". В верхнем правом углу можно увидеть два круглых отверстия под селфи-камеру и динамик.По информации СМИ, презентация Galaxy S10 запланирована на 20 февраля 2019 года. Как ожидается, в рамках специального мероприятия Samsung Unpacked покажут три модели: "обычную" S10 с 6,1-дюймовым экраном, Plus — от 6,4 до 6,7 дюйма, а также "облегченную" Lite с дисплеем на 5,8 дюйма. Предзаказы откроются в тот же день, а в продажу аппараты поступят к 8 марта.∎iPhone покажется дешевым: раскрыта цена следующего флагмана Samsung читайте такжеВсе трем моделям обещают "бесконечный" дисплей Infinity-O с отверстием в углу, наличие более точного и надежного ультразвукового сканера отпечатков пальцев, а также функцию Powershare, которая позволит подзаряжать другие устройства беспроводным способом (как Huawei Mate 20 Pro).