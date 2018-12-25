Передача Пусть говорят, которую ведет Дмитрий Борисов, оказалась популярнее программы Прямой эфир с Андреем
Малаховым. Данные предоставила исследовательская компания Mediascope.
Передача "Пусть говорят", которую ведет Дмитрий Борисов, оказалась популярнее программы "Прямой эфир" с Андреем
Малаховым. Данные предоставила исследовательская компания "Mediascope".
Специалисты сообщили, что шоу Андрея Малахова получило
средний рейтинг 3,2%, когда программа Дмитрия Борисова – 4,5%. Передача "Пусть говорят"
занимала лидирующую позицию в списке ТОП-100 программ всех каналов на протяжении
двенадцати недель и более полугода входила в тройку самых популярных проектов среди телезрителей. Самым рейтинговым эпизодом "Пусть говорят" стал выпуск "Честь семьи Джигарханяна: встреча, которую ищет
Виталина", посвященный пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.
Любопытно, что в этом году на церемонии вручения премии ТЭФИ Андрей Малахов победил в номинации "Ведущий
развлекательного ток-шоу прайм-тайма" и обошел своего коллегу. Судя по всему, телезрители не согласны с экспертами.
Напомним, Дмитрий Борисов работает на Первом канале с 2006
года. Сначала он вел выпуски утренних, дневных и вечерних новостей. С 2011 года
Борисов работал в информационных программах "Время" и "Вечерние новости". Спустя четыре
года Дмитрий стал генеральным продюсером АО "Первый канал. Всемирная сеть". В августе
2017 года он начал вести ток-шоу "Пусть говорят".