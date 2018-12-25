Передача Пусть говорят, которую ведет Дмитрий Борисов, оказалась популярнее программы Прямой эфир с Андреем Малаховым. Данные предоставила исследовательская компания Mediascope.

Передача "Пусть говорят", которую ведет Дмитрий Борисов, оказалась популярнее программы "Прямой эфир" с АндреемМалаховым. Данные предоставила исследовательская компания "Mediascope".Специалисты сообщили, что шоу Андрея Малахова получилосредний рейтинг 3,2%, когда программа Дмитрия Борисова – 4,5%. Передача "Пусть говорят"занимала лидирующую позицию в списке ТОП-100 программ всех каналов на протяжениидвенадцати недель и более полугода входила в тройку самых популярных проектов среди телезрителей. Самым рейтинговым эпизодом "Пусть говорят" стал выпуск "Честь семьи Джигарханяна: встреча, которую ищетВиталина", посвященный пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.Любопытно, что в этом году на церемонии вручения премии ТЭФИ Андрей Малахов победил в номинации "Ведущийразвлекательного ток-шоу прайм-тайма" и обошел своего коллегу. Судя по всему, телезрители не согласны с экспертами.Напомним, Дмитрий Борисов работает на Первом канале с 2006года. Сначала он вел выпуски утренних, дневных и вечерних новостей. С 2011 годаБорисов работал в информационных программах "Время" и "Вечерние новости". Спустя четырегода Дмитрий стал генеральным продюсером АО "Первый канал. Всемирная сеть". В августе2017 года он начал вести ток-шоу "Пусть говорят".