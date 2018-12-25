Съемки программы Право голоса на телеканале НТВ пришлось остановить из-за незваного гостя. Черный кот появился в студии в самый драматичный момент.

Съемкипрограммы "Право голоса" на телеканале НТВ пришлось остановить из-за незваногогостя. Черный кот появился в студии в самый драматичный момент.Очередной эфир передачи был посвящен угрозе ядерной войны,которая по мнению многих собравшихся в студии экспертов, может вскоре статьреальностью. На словах одного из гостей "Войну считают допустимой" встудию неспешно зашел кот черного цвета.Ведущий шоу Роман Бабаян умолял животное не переходить емудорогу, однако пушистик, направился именно к нему. После шоумен погладил незваногогостя за ушком.Отметим, что эксперт Игорь Коротченко очень эмоционально отреагировална появление зверька в студии. "Это знак!" – несколько раз прокричал он.Не обнаружив ничего интересного, пушистик покинул съемочнуюплощадку, под смех и аплодисменты гостей. "Ядерная война подкралась на мягкихлапах", – охарактеризовал произошедшее один из экспертов. Об этом сообщается насайте телеканала.