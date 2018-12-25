Съемки
программы Право голоса на телеканале НТВ пришлось остановить из-за незваного
гостя. Черный кот появился в студии в самый драматичный момент.
Съемки
программы "Право голоса" на телеканале НТВ пришлось остановить из-за незваного
гостя. Черный кот появился в студии в самый драматичный момент.
Очередной эфир передачи был посвящен угрозе ядерной войны,
которая по мнению многих собравшихся в студии экспертов, может вскоре стать
реальностью. На словах одного из гостей "Войну считают допустимой" в
студию неспешно зашел кот черного цвета.
Ведущий шоу Роман Бабаян умолял животное не переходить ему
дорогу, однако пушистик, направился именно к нему. После шоумен погладил незваного
гостя за ушком.
Отметим, что эксперт Игорь Коротченко очень эмоционально отреагировал
на появление зверька в студии. "Это знак!" – несколько раз прокричал он.
Не обнаружив ничего интересного, пушистик покинул съемочную
площадку, под смех и аплодисменты гостей. "Ядерная война подкралась на мягких
лапах", – охарактеризовал произошедшее один из экспертов. Об этом сообщается на
сайте телеканала.