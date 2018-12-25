Традиционно мировой теннисный сезон стартует в Австралии розыгрышем командного Кубка Хопмана, в котором принимают сильнейшие игроки восьми ведущих стран. Уже известно, что в турнире-2019 примут участие сборные Швейцарии, Германии, Испании и Греции.

Традиционно мировой теннисный сезон стартует в Австралии розыгрышем командного Кубка Хопмана, в котором принимают сильнейшие игроки восьми ведущих стран. Уже известно, что в турнире-2019 примут участие сборные Швейцарии, Германии, Испании и Греции.Швейцарцы Роджер Федерер и Белинда Бенчич в прошлом году обыграли в финале соревнований немецкий смешанный дуэт Александра Зверева и Ангелики Кербер. В этом году финалисты подтвердили свое участие в розыгрыше.Кроме двух лучших сборных прошлого января в турнире сыграют команды Испании и Греции. При этом испанская пара Гарбинье Мугуруса и Давид Феррер выглядит весьма внушительно и наверняка даст бой фаворитам. За Грецию сыграют открытие минувшего сезона Стефанос Циципас и Мария Саккари.Всего в соревнованиях примут участие восемь команд и четыре участника пока не известны. Тем не менее, схема турнира осталась неизменной: восьмерка команд делится на две группы и по две лучшие сборные из каждого квартета сразятся в полуфиналах и затем в решающих матчах.