Лидер футбольного чемпионата английской премьер-лиги Ливерпуль вполне может лишить своих конкурентов из Манчестер Юнайтед финансового рекорда. Новый контракт красных с фирмой-экипировщиком может превзойти последнее достижение манкунианцев.

Лидер футбольного чемпионата английской премьер-лиги "Ливерпуль" вполне может лишить своих конкурентов из "Манчестер Юнайтед" финансового рекорда. Новый контракт "красных" с фирмой-экипировщиком может превзойти последнее достижение манкунианцев.Спонсорское соглашение мерсисайдского клуба с компанией New Balance "потянет" на рекордные 80 млн фунтов стерлингов или 89 млн евро, сообщает британская Daily Mail. До этого времени самым крупным считалось соглашение "МЮ" с немецким Adidas на 75 млн фунтов или 83 млн евро.Правда, чисто формально "Юнайтед" продолжает оставаться рекордсменом футбольной Англии в этом смысле, поскольку "Ливерпуль" пока только ведет переговоры по обновлению договора поставщиками клубной экипировки.По состоянию на сегодня первая шестерка английских клубов с самыми крупными контрактами по экипировке такова: "Манчестер Юнайтед" – Adidas – 83 млн евро, "Челси" – Nike – 67 млн евро, "Ливерпуль" — New Balance – 50 млн евро, "Манчестер Сити" — Nike – 45,5 млн евро, "Арсенал" – Puma – 33 млн евро, "Тоттенхэм" – Nike – 33 млн евро.