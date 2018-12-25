У инициативы политика Виталия Милонова переселить
реалити-шоу на архипелаг Новая Земля нашлись сторонники. Его идею о шоу Дом-2
поддержал член экспертного совета по развитию информационного общества при
Госдуме Вадим Манукян.
У инициативы политика Виталия Милонова переселить
реалити-шоу на архипелаг Новая Земля нашлись сторонники. Его идею о шоу "Дом-2"
поддержал член экспертного совета по развитию информационного общества при
Госдуме Вадим Манукян.
Эксперт считает, что эти суровые места прекрасно подойдут для
телестройки. "Виталий Валентинович
всегда зрит в корень", – заявил Манукян "Дни.ру".
"Конечно, в идеале эту
передачу нужно было бы закрыть, но идея отправить участников
строить любовь на Северном ледовитом океане, на Новой Земле, мне определенно
нравится больше. А то они уже привыкли быть в тепличных условиях в теплых краях
за океаном", – считает эксперт. По его мнению, участники реалити-шоу должны
увидеть жизнь такой, какой ее видят остальные россияне.
"Пусть почувствуют, что
это такое настоящие морозы, когда питание подвозят нерегулярно", – отметил
Вадим Манукян. Заодно он предложил подселить в "Дом-2" "всех
чиновников, которые в последнее время дают глупые советы россиянам, как им жить".
"Вот пусть вся эта компания там и питается макарошками", – заключил собеседник "Дни.ру".
Напомним, это не первый
раз, когда парламентарий Милонов негативно отзывается о проекте В прошлом году он
заявил, что все участники живут "как кролики", и призвал убрать из
эфира передачу. По его мнению, шоу пропагандирует нездоровые семейные отношения
и отрицательно влияет на молодежь.