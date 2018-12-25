У инициативы политика Виталия Милонова переселить реалити-шоу на архипелаг Новая Земля нашлись сторонники. Его идею о шоу Дом-2 поддержал член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

У инициативы политика Виталия Милонова переселитьреалити-шоу на архипелаг Новая Земля нашлись сторонники. Его идею о шоу "Дом-2"поддержал член экспертного совета по развитию информационного общества приГосдуме Вадим Манукян.Эксперт считает, что эти суровые места прекрасно подойдут длятелестройки. "Виталий Валентиновичвсегда зрит в корень", – заявил Манукян "Дни.ру"."Конечно, в идеале этупередачу нужно было бы закрыть, но идея отправить участниковстроить любовь на Северном ледовитом океане, на Новой Земле, мне определеннонравится больше. А то они уже привыкли быть в тепличных условиях в теплых краяхза океаном", – считает эксперт. По его мнению, участники реалити-шоу должныувидеть жизнь такой, какой ее видят остальные россияне."Пусть почувствуют, чтоэто такое настоящие морозы, когда питание подвозят нерегулярно", – отметилВадим Манукян. Заодно он предложил подселить в "Дом-2" "всехчиновников, которые в последнее время дают глупые советы россиянам, как им жить"."Вот пусть вся эта компания там и питается макарошками", – заключил собеседник "Дни.ру".Напомним, это не первыйраз, когда парламентарий Милонов негативно отзывается о проекте В прошлом году онзаявил, что все участники живут "как кролики", и призвал убрать изэфира передачу. По его мнению, шоу пропагандирует нездоровые семейные отношенияи отрицательно влияет на молодежь.