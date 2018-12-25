Главный тренер Спартака Олег Кононов сообщил, что Денис Глушаков останется капитаном команды до конца текущего сезона. Следующим летом в Спартаке пройдут выборы капитана.

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов сообщил, что Денис Глушаков останется капитаном команды до конца текущего сезона. Следующим летом в "Спартаке" пройдут выборы капитана."Капитан в команде был и есть, и я эту тему даже не затрагивал. А у нас было столько работы, что времени для досужих разговоров не оставалось. В моем понимании, в каждое межсезонье команда должна выбирать себе капитана. Перед этим сезоном футболисты выбрали Глушакова, и Денис доиграет его в этом качестве. А дальше будут новые выборы", — приводит слова Кононова "Спорт-Экспресс".Во время зимней паузы ряды "Спартака" покинут несколько футболистов. Предположительно это Сальваторе Боккетти, Джано Ананидзе, Ивелин Попов и Александр Самедов. Олег Кононов заявил, что инициатива расставания исходит от главного тренера. "Инициатива была за главным тренером. За кем же еще? Совет директоров меня поддержал. Футболисты сейчас в отпусках. После их возвращения с каждым пообщаюсь индивидуально".