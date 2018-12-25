Что такое социальный лифт и почему подниматься на нем нужно с детства? Чего не хватает кадетскому корпусу в Радужном? И над чем нужно работать в региональном образовании? Владимир Сипягин в преддверии нового года встретился с учениками Кванториума и педагогами области. Тему продолжат мои коллеги.

Что такое социальный лифт и почему подниматься на нем нужно с детства? Чего не хватает кадетскому корпусу в Радужном? И над чем нужно работать в региональном образовании? Владимир Сипягин в преддверии нового года встретился с учениками Кванториума и педагогами области. Тему продолжат мои коллеги.Свой визит в Кванториум Владимир Сипягин начал с осмотра образовательных площадок. В каждой из лабораторий ученики показывали свои разработки. Глава региона охотно лично изучил все модели проектов.- Он и чистит воду и пищевые отходы.- Да.- Т. е.он многопрофильный.- И вырабатывает энергию.- Подключаем к администрации Владимирской области этот аппарат, чтобы не жечь электричество, только покрупнее его возьмем.Георгий Лавриненко разработал AR-виджет для отслеживания криптовалют. То есть в виртуальном пространстве есть своя биржа. И в таком приспособлении можно отслеживать колебания курсов. Молодой человек занимается программированием еще со школы, в Кванториум пришел полтора года назад в отделение VR/AR. За это время разработал не один виджет.Георгий Лавриненко, разработчик AR-виджета: "VR и AR - это технологии виртуальной реальности и дополненной реальности, которые реализуются на соответствующих очках. Сегодняшний проект я писал со своим товарищем. Он представляет из себя виджет, который помогает ориентироваться человеку в криптовалютах. На нем представлен список из пяти выбранных пользователем криптовалют и их соотношение к рублю и к доллару".Пообщавшись с учениками и разработчиками Кванториума, Владимир Сипягин отправился на рабочую встречу с педагогами области. Говорили о кадровом дефиците в школах и проблемах дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями, а так же про интернет в сельских школах.Владимир Сипягин, губернатор области: "Важнейшая задача - это дальше давать этим детям какое-то развитие вперед, потому что те, кто таланты, очень важно, чтоб они дальше развивались, поэтому я со своей стороны всегда выступаю за социальные лифты. И вот тех талантливых детей мы двигаем очень активно дальше, а те, кто стремятся развиваться дальше, мы должны также дальше и сопровождать".Владимир Сипягин отметил, что про социальные лифты всегда говорит и Владимир Путин. Так же губернатор говорил о внедрении национальных проектов в образовательный процесс. Это планы уже ближайшего будущего. И, конечно, сразу на встрече нашлись те, кто это идею поддержали. Например, кадетский корпус в Радужном нуждается в актовом зале.Михаил Михайлов, директор кадетского корпуса им. Пожарского (Радужный): "Вот из приоритетных проблем у нас остается наличие места, где мы могли бы проводить массовые кадетские мероприятия, мероприятия областного, а вообще - хотелось бы помечтать - и межрегионального уровня. Нам необходим актовый зал. Департамент образования нас поддержит, но если будет Ваша поддержка, то, я думаю, в 2019 году этот проект будет реализован".Врио первого заместителя губернатора Марина Чекунова предложила директорам образовательных учреждений общаться в режиме онлайн. При этом она напомнила, что образование - не самая запущенная отрасль в социальной сфере. Но в 2019 будет, над чем работать.