Бизнесмен Михаил Гуцериев не намерен встречаться с директором Большого московского цирка Эдгардом Запашным для урегулирования конфликта из-за Cirque du Solei, пока тот публично не извинится перед ним в Instagram.

Бизнесмен Михаил Гуцериев не намерен встречаться с директором Большого московского цирка Эдгардом Запашным для урегулирования конфликта из-за Cirque du Solei, пока тот публично не извинится перед ним в Instagram.15 ноября Эдгар Запашный на заседании Совета по культуре и искусству обратил внимание президента России Владимира Путина на совместный проект Cirque du Soleil и группы "Сафмар" Гуцериева, подчеркнув, что появление в России постоянной площадки для канадцев может повредить отечественным циркам.В ответ Гуцериев сообщил, что отношения с канадским цирком не выходят за рамки арендных, и строящийся киноконцертный зал "Амфион" будет сдаваться различным компаниям. Слова Запашного он расценил как спланированную акцию конкурентов и пообещал подать в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.Позднее директор Большого московского цирка опубликовал в Instagram видео, в котором заявил о готовности к диалогу с бизнесменом."Пусть сначала публично скажет, что ошибся, что его ввели в заблуждение, что вынес на уровень президента непроверенную информацию. Тогда я готов встречаться и разговаривать. До этого не вижу никакого смысла", — заявил Михаил Гуцериев телеканалу РБК на просьбу прокомментировать ситуацию.По мнению бизнесмена, извинения должны быть принесены публично в Instagram — там же, где прозвучали и обвинения.