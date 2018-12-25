Модный журнал Vogue Russia отмечает 20-летие. В часть такого события представители российского шоу-бизнеса поздравили издание, снявшись в ролике.

Модный журнал Vogue Russia отмечает 20-летие. В частьтакого события представители российского шоу-бизнеса поздравили издание,снявшись в ролике.В начала видеотелеведущая Анна Шатилова поздравила редакцию журнала. В клипетакже снялись такие звезды, как НатальяВодянова, Рената Литвинова, Маша Федорова, Полина Гагарина и другие.Шоумен Александр Гудков предстал в видеоролике вобразе Анны Винтур – главного редактора американскогоиздания журнала Vogue с 1988 года. Пользователям Сети роликпришелся по вкусу. "Саша Гудков – герой этого года в миреклипмейкерства", "Настроение стало лучше на весь вечер, с праздником", "Получилосьочень красиво и весело!" – высказались комментаторы на YouTube-канале Vogue Russia.