Модный журнал Vogue Russia отмечает 20-летие. В часть
такого события представители российского шоу-бизнеса поздравили издание,
снявшись в ролике.
Модный журнал Vogue Russia отмечает 20-летие. В часть
такого события представители российского шоу-бизнеса поздравили издание,
снявшись в ролике.
В начала видео
телеведущая Анна Шатилова поздравила редакцию журнала. В клипе
также снялись такие звезды, как Наталья
Водянова, Рената Литвинова, Маша Федорова, Полина Гагарина и другие.
Шоумен Александр Гудков предстал в видеоролике в
образе Анны Винтур – главного редактора американского
издания журнала Vogue с 1988 года. Пользователям Сети ролик
пришелся по вкусу. "Саша Гудков – герой этого года в мире
клипмейкерства", "Настроение стало лучше на весь вечер, с праздником", "Получилось
очень красиво и весело!" – высказались комментаторы на YouTube-канале Vogue Russia.