Экспертиза показала, что в свёртках было синтетическое запрещённое вещество

Экспертиза показала, что в свёртках было синтетическое запрещённое веществоВ Гусь-Хрустальном местного жителя обвиняют в незаконном сбыте и хранении наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Мужчину задержали сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков в августе этого года. Во время обыска у задержанного нашли полимерные свёртки с порошкообразным содержимым внутри.Экспертиза показала, что в свёртках был синтетический наркотик, массой 1,01 грамма.Кроме этого, правоохранители задокументировали 2 факта сбыта наркотического средства 37-летним гусевчанином.Материалы уголовных дел переданы в суд.