В канун Нового года все ждут новогодний огонек. Программа Вечерний Ургант приготовила для своих зрителей сюрприз – специальный выпуск программы Голубой Ургант.

В канун Нового года все ждут новогодний "огонек". Программа "Вечерний Ургант" приготовила для своих зрителей сюрприз – специальный выпуск программыКак известно, кто раньше Новый год встретит, тот раньше его и проведет. Актуальные кумиры молодежи, среди которых Иван Дорн, Монеточка, Гречка, Feduk, Данила Поперечный, Илья Соболев, Александра Бортич, Ирина Горбачева, молодые актеры из фильма "Кислота" соберутся в студии программы "Вечерний Ургант", которая выйдет в эфир вечером 30 декабря.Компанию им составят эстрадно-симфонический оркестр под управлением Аркадия Цимблеравпервые и Big Baby Tape и Boulevard Depo. Алла Михеева, Дмитрий Хрусталев, Александр Гудков, конечно, никуда не делись. Правда, по случаю праздника программу переименовали в "Голубой Ургант". Почему? Узнаете из "голубого" шоу! Будет очень смешно и дерзко!"Долгие десятилетия телевизионный формат новогоднего голубого огонька считался элитарным клубом для избранных. И вот наконец эти двери распахнуты настежь, и мы принимаем в наше голубое братство новых членов. Я счастлив, что наши гости с радостью откликнулись на призыв – воздать должное самому романтичному и светлому периоду в жизни нашей страны –девяностым годам", – улыбается Иван.Ну а 31 декабря Ургант, как ожидается, появится в "Новогодней ночи" на Первом.Начатый Первым каналом год назад эксперимент со съемкой не в пыльном павильоне, а на празднично украшенных улицах Москвы, понравился зрителям. И в этом году его повторят снова. Главной же сенсацией многочасовой теленочи станет дуэт Жасмин и Татьяны Навки. Да, да, Олимпийская чемпионка и жена президентского пресс-секретаря неожиданно запела. Удивлению простых людей на Триумфальной площади – а именно они и составляли массовку – не было предела.