Британская супермодель и артистка Эмили Ратаковски порадовала поклонников очередной порцией откровенных снимков в Instagram. Знаменитость сделала фотосессию на пляже.

Британская супермодель и артистка Эмили Ратаковски порадовалапоклонников очередной порцией откровенных снимков в Instagram. Знаменитость сделалафотосессию на пляже.Горячая брюнетка нетолько продемонстрировала свои прелести, но и прорекламировала собственнуюмарку купальников.27-летняямодель собрала множество восхищенных комментариев под снимками. Пользователисоцсети восхитились ее упругими ягодицами и подтянутой грудью. Многие поздравилидевушку с Рождеством.Отметим, что Ратаковски –активная феминистка. Ранее она поплатилась за свою гражданскую позицию. Эмили была задержана во время акции противкандидата в Верховный суд США Бретта Кавано, обвиненногов сексуальном насилии.Актриса рассказала о своем аресте в соцсети, добавив к постуфотографию с плакатом. "Уважайте существование женщин, иначемы окажем сопротивление", – говорится на баннере.Эмили Ратаковскиродилась 7 июня 1991 года. Она стала широко известна после того, как сняласьтоплес в клипе Робина Тика "Blurred Lines". В ее фильмографии болеедесятка ролей, в том числе в драме Дона Чидла "128 ударов сердца вминуту". Что касаетсяличной жизни, то 23 февраля текущего года Ратаковски вышла замуж за актёра ипродюсера Себастьян Бир-Маккларда после нескольких недель отношений.