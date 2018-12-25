Британская супермодель и артистка Эмили Ратаковски порадовала
поклонников очередной порцией откровенных снимков в Instagram. Знаменитость сделала
фотосессию на пляже.
Британская супермодель и артистка Эмили Ратаковски порадовала
поклонников очередной порцией откровенных снимков в Instagram. Знаменитость сделала
фотосессию на пляже.
Горячая брюнетка не
только продемонстрировала свои прелести, но и прорекламировала собственную
марку купальников.
27-летняя
модель собрала множество восхищенных комментариев под снимками. Пользователи
соцсети восхитились ее упругими ягодицами и подтянутой грудью. Многие поздравили
девушку с Рождеством.
Отметим, что Ратаковски –
активная феминистка. Ранее она поплатилась за свою гражданскую позицию. Эмили была задержана во время акции против
кандидата в Верховный суд США Бретта Кавано, обвиненного
в сексуальном насилии.
Актриса рассказала о своем аресте в соцсети, добавив к посту
фотографию с плакатом. "Уважайте существование женщин, иначе
мы окажем сопротивление", – говорится на баннере.
Эмили Ратаковски
родилась 7 июня 1991 года. Она стала широко известна после того, как снялась
топлес в клипе Робина Тика "Blurred Lines". В ее фильмографии более
десятка ролей, в том числе в драме Дона Чидла "128 ударов сердца в
минуту". Что касается
личной жизни, то 23 февраля текущего года Ратаковски вышла замуж за актёра и
продюсера Себастьян Бир-Маккларда после нескольких недель отношений.