Американская актриса смогла похудеть на 11 килограммов за три месяца. Снимки, на которых она запечатлена до и после, Дрю Бэрримор разместила в своем Instagram.

Американская актриса смогла похудеть на 11 килограммов за три месяца. Снимки, накоторых она запечатлена до и после,Дрю Бэрриморразместила в своем Instagram.Звезда рассказала, что усиленно занималась в спортзале,чтобы вернуть прежнюю форму. На двух фотографиях Бэрримор делает упражнение напресс. Только если на первой актриса выглядит неухоженной и очень крупной, тона второй, наоборот, – подтянутой и стройной. "Это я до и после того, каксбросила 25 фунтов. Посмотрите, мое лицо стало тоньше! Мне приходится оченьмного работать. Диета, упражнения и постоянная борьба! Генетика – отстой. Новсе равно спасибо ей за все хорошие вещи", – написала Дрю.На одном из снимков она позирует вместе со своим тренером МарниЭлтон. "По крайней мере, я знаю, что есть эксперты, к которым я могу обратиться.Вы только посмотрите, чего Марни помогла мне добиться всего за три месяца", -похвасталась .Актриса не побоялась признаться в своих недостатках, и за это ее поддержали поклонники: "Ты выглядишь очень хорошо, ангел. Ты шикарна внутрии снаружи", "Ты вдохновляешь меня!", "Ты удивительная. Люблю за то, что тытакая настоящая", "Так много девушек и женщин следят за тобой каждый день. Мы ценим,что ты не боишься быть настоящей".Напомним, рассталась со своим мужем Уиллом Копельманом в2016 году. У них двое общих детей: Олив и Фрэнки. Известно, что экс-супруг уже нашел себе новуювозлюбленную – британскую модель Карен Эльсон. Сама Дрю сейчас не хочет ни с кем вступать в романтические отношения и уделяет все свободное время дочерям.