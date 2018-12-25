Американская актриса смогла похудеть на 11 килограммов за три месяца. Снимки, на
которых она запечатлена до и после, Дрю Бэрримор разместила в своем Instagram.
Американская актриса смогла похудеть на 11 килограммов за три месяца. Снимки, на
которых она запечатлена до и после,
Дрю Бэрримор
разместила в своем Instagram.
Звезда рассказала, что усиленно занималась в спортзале,
чтобы вернуть прежнюю форму. На двух фотографиях Бэрримор делает упражнение на
пресс. Только если на первой актриса выглядит неухоженной и очень крупной, то
на второй, наоборот, – подтянутой и стройной. "Это я до и после того, как
сбросила 25 фунтов. Посмотрите, мое лицо стало тоньше! Мне приходится очень
много работать. Диета, упражнения и постоянная борьба! Генетика – отстой. Но
все равно спасибо ей за все хорошие вещи", – написала Дрю.
На одном из снимков она позирует вместе со своим тренером Марни
Элтон. "По крайней мере, я знаю, что есть эксперты, к которым я могу обратиться.
Вы только посмотрите, чего Марни помогла мне добиться всего за три месяца", -
похвасталась .
Актриса не побоялась признаться в своих недостатках, и за это ее поддержали поклонники: "Ты выглядишь очень хорошо, ангел. Ты шикарна внутри
и снаружи", "Ты вдохновляешь меня!", "Ты удивительная. Люблю за то, что ты
такая настоящая", "Так много девушек и женщин следят за тобой каждый день. Мы ценим,
что ты не боишься быть настоящей".
Напомним, рассталась со своим мужем Уиллом Копельманом в
2016 году. У них двое общих детей: Олив и Фрэнки. Известно, что экс-супруг уже нашел себе новую
возлюбленную – британскую модель Карен Эльсон. Сама Дрю сейчас не хочет ни с кем вступать в романтические отношения и уделяет все свободное время дочерям.