Российскую фигуристку Станиславу Константинову буквально затравили болельщики других спортсменок. Девушка в итоге перестала пользоваться соцсетями.

Российскую фигуристку Станиславу Константинову буквально затравили болельщики других спортсменок. Девушка в итоге перестала пользоваться соцсетями.Станислава Константинова на чемпионате России, который недавно завершился в Саранске, заняла 4-е место. Она вошла в сборную страну и будет ее первым номером на чемпионате Европы в Минске.Фигуристка благодарна всем, кто ее поддерживал в этот непростой для спортсменки период. В прошлом сезоне девушку незаслуженно критиковали, ей пришлось пережить нападки со стороны болельщиков других спортсменок. Те обвиняли Станиславу в том, что ей якобы ставят незаслуженно высокие оценки."Перед юниорским чемпионатом мира этого стало настолько много, что я даже не заходила в соцсети в принципе. Мне было грустно, жутко и обидно. Фанаты других фигуристок меня постоянно опускали, считали все мои результаты незаслуженными", – сказала спортсменка в интервью Sport24.признает, что в этом сезоне отношение изменилось к лучшему. Но фигуристка, исходя из печального опыта, постоянно ожидает подвоха.Фигуристка из Санкт-Петербурга Станислава тренируется в одной группе с Михаилом Колядой. На чемпионате России она уступила лишь показавшим фантастические результаты юниорам Анне Щербаковой, Александре Трусовой и Алене Косторной. А среди спортсменов, которые могут участвовать в международных взрослых соревнованиях, Константинова была лучшей.