Казахскую модель Динагул Тасову избили после модного показа,
где она демонстрировала купальники и нижнее белье. О случившемся она рассказала
своим подписчикам в Instagram.
Казахскую модель Динагул Тасову избили после модного показа,
где она демонстрировала купальники и нижнее белье. О случившемся она рассказала
своим подписчикам в Instagram.
Динагул столкнулась с резкой критикой после того,
как появилась новость, что она примет участие в откровенном показе. Незнакомые
люди писали ей негативные сообщения, в которых смеялись над ней. "После новости
о показе, в котором я принимала участие на меня в буквальном смысле свалился
шквал критики. Кто-то говорил о моем низком уровне нравственного развития,
кто-то открыто издевался", – поделилась она.
Тем не менее модель не побоялась угроз и вышла на подиум.
После выступления к ней подходили женщины, тепло отзывали о ее выходе и просили
сфотографироваться. Но не всем зрителям понравилось шоу. Один из "близких"
людей напал на Тасову и сильно избил ее. Она отметила, что душевная боль, которую ей нанесли, оказалась сильнее физических ран.
Произошедшее подтолкнуло девушку к мысли заняться социальными
проблемами. Динагул хочет защищать права женщин и детей, которые пострадали от
насилия. "Я твердо решила для себя, что не должна об этом молчать! Никому
нельзя поднимать руку на слабых, беззащитных и тех, кто не может себя защитить…
Остановить бытовое насилие и жестокое обращение с женщинами и детьми – вот моя
цель, мой вклад в общество!", – написала решительная модель.