Казахскую модель Динагул Тасову избили после модного показа, где она демонстрировала купальники и нижнее белье. О случившемся она рассказала своим подписчикам в Instagram.

Казахскую модель Динагул Тасову избили после модного показа,где она демонстрировала купальники и нижнее белье. О случившемся она рассказаласвоим подписчикам в Instagram.Динагул столкнулась с резкой критикой после того,как появилась новость, что она примет участие в откровенном показе. Незнакомыелюди писали ей негативные сообщения, в которых смеялись над ней. "После новостио показе, в котором я принимала участие на меня в буквальном смысле свалилсяшквал критики. Кто-то говорил о моем низком уровне нравственного развития,кто-то открыто издевался", – поделилась она.Тем не менее модель не побоялась угроз и вышла на подиум.После выступления к ней подходили женщины, тепло отзывали о ее выходе и просилисфотографироваться. Но не всем зрителям понравилось шоу. Один из "близких"людей напал на Тасову и сильно избил ее. Она отметила, что душевная боль, которую ей нанесли, оказалась сильнее физических ран.Произошедшее подтолкнуло девушку к мысли заняться социальнымипроблемами. Динагул хочет защищать права женщин и детей, которые пострадали отнасилия. "Я твердо решила для себя, что не должна об этом молчать! Никомунельзя поднимать руку на слабых, беззащитных и тех, кто не может себя защитить…Остановить бытовое насилие и жестокое обращение с женщинами и детьми – вот мояцель, мой вклад в общество!", – написала решительная модель.