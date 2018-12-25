Выступление оперной певицы в Риге вызвало неоднозначную реакцию пользователей Сети. Комментаторы раскритиковали голос и наряд Марии Максаковой.
Выступление оперной певицы в Риге вызвало неоднозначную реакцию пользователей Сети. Комментаторы раскритиковали голос и наряд Марии Максаковой.
В ролике, опубликованном на официальном Youtube-канале звезды, Максакова исполняет арию из оперы "Сила Судьбы" итальянского
композитора Джузеппе Верди. Свое выступление она посвятила американскому
сенатору Джону Маккейну, который скончался в конце августа этого года.
"Сегодня
я бы хотела поделиться с вами этим видео в память о великом борце за правду и
свободу, о человеке, который вдохновил миллионы людей бороться за лучшую жизнь, -сенатору Джону Маккейну", – написала оперная певица на своей странице в Facebook.
Некоторые пользователи раскритиковали выступление .
"Как фальшиво!", – написал один из комментаторов. Второму наряд политика показался слишком откровенным: "Покажи грудь!". Сама звезда никак не
прокомментировала комментарии недоброжелателей.
Ранее опубликовала фотографии, которые возмутили многих ее поклонников. На снимках певица позирует в розовом платье на фоне собственных
портретов. Пользователи с трудом узнали звезду. По их мнению, артистка явно перестаралась с макияжем.