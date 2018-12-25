Во время празднования Нового года очень важно сохранить свое здоровье. О том, как избежать похмелья 1 января, рассказала главный врач госпиталя для ветеранов войн №2 департамента здравоохранения Москвы Вера Шастина.

Во время празднования Нового года очень важно сохранить своездоровье. О том, как избежать похмелья 1 января, рассказала главный врач госпиталядля ветеранов войн №2 департамента здравоохранения Москвы Вера Шастина.Специалист советует россиянам полностью отказаться от алкогольныхнапитков в новогоднюю ночь и зарядиться хорошим настроением от общения с близкими людьми. "Некоторые семьи следуют этому совету, наливая в фужеры безалкогольныегазированные и негазированные напитки, в том числе домашнего приготовления.Ведь залог отличного настроения и веселого праздника – это радость общения сблизкими и родными людьми", – заявила она. Хотя Шастина допускает, что вряд ли все люди готовы отказаться от бокала шампанского во время боя курантов.Врач также рекомендует плотно поесть за несколько часов дозастолья. Пить спиртное можно только после того, как вы сядете стол. По мнению специалиста, смешивать алкогольные напитки не следует. "После первого бокала шампанскоговыберите себе напиток вечера. Но и здесь надо следовать принципам: не смешиватьзерновые спирты – водка, виски, джин, виноградные – вино, коньяк, бренди, атакже ягодные, фруктовые и иные", – передает ее слова РИА Новости.Ранее эксперты Росстата выяснили, сколько россияне могут потратить на праздничный банкет. Специалисты утверждают, что праздник окажется самым дорогим для жителей Чукотского округа. Они потратят около девяти тысяч рублей на горячие блюда, закуски, салаты и напитки. Что касается москвичей, их запросы будут чуть ниже – праздничный банкет обойдется им в восемь тысяч рублей. В среднем россияне могут отдать шесть с половиной тысяч рублей перед Новым годом.