Дмитрий Губерниев популярен в Чехии так же, как Алла Пугачева в ее лучшие годы. Известный комментатор биатлона таким сравнением ответил чиновнику от спорта, выступившему с критикой журналиста.

Дмитрий Губерниев популярен в Чехии так же, как Алла Пугачева в ее лучшие годы. Известный комментатор биатлона таким сравнением ответил чиновнику от спорта, выступившему с критикой журналиста.В непрофессионализме обвинил Губерниева первый вице-президент IBU и глава чешского союза биатлонистов Иржи Гамза. Чиновник заявил, что комментарии россиянина "вредят российкому и мировому биатлону".Дмитрий удивлен таким внимание к своей персоне – журналист признался, что виделся с чехом всего один раз. Тем не менее, на критику счел нужным ответить."Дорогой пан Гамза, я прекрасно понимаю, что у вас такие слабенькие комментаторы биатлона, что вы постоянно думаете о том, что же там сказал русский парень. Но я рад, что моя популярность в Чехии с точки зрения биатлона напоминает популярность Аллы Пугачевой в ее лучшие годы", – цитирует Губерниева "Спорт-Экспресс".Дмитрий призвал чеха в следующий раз не проходить мимо, а предъявлять претензии лично.13 декабря правоохранительные органы Австрии предъявили обвинения членам сборной России по биатлону – якобы спортсмены нарушили aнтидoпингoвые правила в период проведения прошлогоднего мирового первенства в Хoхфильцeнe.Спортсменам сборной России по биатлону предъявили уголовные обвинения. Как сообщил Дмитрий , полиция приезжала к Антону Шипулину, который пропустил часть предстартовой подготовки и находился на сборах в австрийском Обертиллиахе.