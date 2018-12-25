В повседневной жизни мы часто не задумываясь используем цитаты из полюбившихся рекламных роликов. Молодое поколение, вставляя их в диалоги, не всегда знает, что первоисточник был создан более 20 лет назад. А ведь многие из этих роликов можно назвать настоящими легендами, да и сняты они были режиссерами теперь уже с мировыми именами.

В повседневной жизни мы часто не задумываясь используемцитаты из полюбившихся рекламных роликов. Молодое поколение, вставляя их вдиалоги, не всегда знает, что первоисточник был создан более 20 лет назад. Аведь многие из этих роликов можно назвать настоящими легендами, да и сняты онибыли режиссерами теперь уже с мировыми именами.СОЗДАНИЕ ЛЕГЕНДЫВ чем же была уникальность периода, когда на первый взглядсамые обычные форматы рекламы, превращались в настоящий художественный шедевр?Было время, когда о том, как удержать внимание зрителей еще не были написанымноготомные труды. И тем важнее факт, что создавали запоминающийся образ первыхроссийских брендов не только и не столько за счет технологий, сколькопосредством творческого отношения к созданию сценария и сьемке ролика.Безусловно, в ТОП самых цитируемых роликов 90-х, входят ужеставшие легендарными рекламные истории от культового режиссера ТимураБекмамбетова. Стоит лишь перечислить любимые фразы: "До первой звезды нельзя","Танки грязи не боятся", "А тебе, лысый, я телефон не скажу" и, в памятивозникают узнаваемые бренды: Банк "Империал", КАМАЗ, Real Trans Hair.Тимур Бекмамбетов работал над сюжетом этих роликов всодружестве с копирайтером Владимиром Перепелкиным, который обладал особымвзглядом на вещи и искрометным юмором кавээнщика. Возможно, именно это помоглоярким фразам остаться в памяти уже нескольких поколений.СЦЕНАРИЙ ЛЕГЕНДЫСам Владимир Перепелкин в одном из своих интервью таквспоминал о процессе работы: "Нам было очень интересно творить. Еще не было брифов,мы порой не знали каких-то технологий. Но в тоже время отсутствие лишнейбюрократии давало прекрасный результат".В те годы над созданием роликов креативная команда режиссераработала напрямую с заказчиками, без привлечения рекламных агентств. Это позволялосделать процесс творческим, динамичным и взаимно интересным. ВладимирПерепелкин вспоминал в качестве примера, что большая доля заслуги в созданииролика Real Trans Hair лежит именно на владельце бренда, который привез вРоссию оригинальную технологию восстановления волос и лично объяснял креативнойгруппе задачу."Идея для ролика Real Trans Hair родилась внезапно", рассказывалВладимир, "в то время бизнесмены часто приезжали сами на первую встречу срежиссерской командой, да и проходила она по-свойски, не за столом переговоровили в именитом ресторане, а где-нибудь в художественной мастерской. Часто вбрейнсторме принимали участие все, кто "заскакивал на огонек", поэтому можнобыло быстро протестировать свой замысел, да еще и получить дополнительныхидей".НЕ ЗАБУДЬТЕ ВКЛЕИТЬ В ПАСПОРТ НОВУЮ ФОТОГРАФИЮ!В то время казалось невероятным, что возможно кардинальноизменить свою внешность, пересадив собственные волосы в область лысины. Самауслуга хоть и была хорошо известна в мире, и многие звезды кино легкопреображались за одну процедуру, но в постсоветской России об этой возможностиникто не знал."Если вернуться к самому ролику", рассказывал ВладимирПерепелкин, "то мы были захвачены этой, по-настоящему, детективной историей.Как только заказчик представился и рассказал об особенностях метода, я ужепредставил себе вариант развития событий для рекламной истории".Действие ролика разворачивалось на пограничном контролеаэропорта Пулково. Симпатичный молодой человек отдавал лысому пограничнику свойпаспорт. Фотография в документе вызывала у представителя власти недоумение. Наней он видел лысого мужчину своих лет. Пограничник был озадачен. Молодойсимпатичный владелец паспорта имел отдаленное сходство с мужчиной нафотографии.Парень, стоявший перед ним, был явно моложе и имел отличные густыеволосы, никакой лысины. Сколько бы пассажир не пытался объяснить, как этопроизошло: "Это я! Я себе волосы сделал! Мне в клинике пересадили. Отсюда взяливот сюда пересадили. Это мои собственные волосы!". Угрюмый пограничник ему неверил. И самолет улетал без пассажира. И в финале звучала любимая всеми фраза:"А тебе, лысый, я телефон не скажу!".ШЕДЕВР РЕКЛАМЫВроде бы в ролике снята самая обычная жизненная ситуация, нов руках выдающихся людей своего времени, Владимира Перепелкина и ТимураБекмамбетова, в нее было вложено столько настоящего доброго юмора, так все этонапоминало сатирические традиции телевизионных журналов Ералаш и Фитиль, чтоистория пришлась по душе миллионам зрителей.Если более подробно говорить о творческом процессе надсозданием каждого из роликов, то за внешней простотой и легкостью стоялкропотливый труд режиссера, копирайтера и всей съемочной группы. ТимурБекмамбетов имел особый блокнот большого формата, куда заносились идеи,наброски, интересные детали, которые потом можно было бы использовать присоздании сюжетов роликов. Он их собирал, как драгоценные камни, показывал своизаписи только избранным. Но все заказчики знали, что, приглашая Тимура ксозданию своей рекламы, они получат уникальную запоминающуюся историю,сделанную настоящим мастером.Не удивительно, что и ролик RTH простал культовым, ушел в интернет, где и по сей день бьет все рекорды попросмотрам. Рекламные концепции от творческого дуэта режиссера ТимураБекмамбетова и копирайтера Владимира Перепелкина вошли в рекламные шедевры 90-хгодов. Когда гений творца, революционный продукт и неуёмная энергия каждогопересекаются – рождается легенда на все времена!