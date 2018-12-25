В декабре Яна Рудковская работает без выходных. Продюсер призналась, что предпочитает хорошенько поработать, чтобы потом хорошенько отдохнуть.

В декабре Яна Рудковская работает без выходных. Продюсер призналась, что предпочитает хорошенько поработать, чтобы потом хорошенько отдохнуть.Яна Рудковская занята презентацией нового ледового шоу "Лебединое озеро", где задействованы ее супруг, прославленный фигурист Евгений Плющенко, и их маленький сын Александр. А также скоро состоится премьера нового шоу ее подопечного, популярного исполнителя Димы Билана. Поэтому в последние дни Яна работает без выходных."Вчера приехала домой в 12 часов ночи, сегодня вообще не понимаю, во сколько вернусь. Я – фанат работы. Мы с моей командой общаемся и в три часа ночи. Они мне уже говорят: "Яна, у нас семьи, мужья!" Все, кто со мной работает, знают, что у меня бешеная энергетика. Конечно, нам всем сейчас непросто", – рассказала о том, что близкие к ней люди буквально воют, Яна Рудковская.Однако продюсер убеждена, что во всем этом есть и положительный момент. "Потом, когда все заканчивается и нет никакой ответственности, ты кайфуешь по полной программе. Лежишь на песочке на Мальдивах и говоришь: "Боже, как хорошо, что этот рабочий ад закончился!" Но сейчас надо трудиться. В декабре у меня нет ни одного выходного", – цитирует продюсера .Даже 31 декабря у Рудковской запланировано шоу. Да и дни рождения Яны и ее сына Александра, которые отмечают свои праздники в начале января, семья привыкла отмечать на льду. Впрочем, по словам продюсера, все же в новогоднюю ночь у них запланирован "вкусный ужин с салатиками".