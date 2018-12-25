В декабре Яна Рудковская работает без выходных. Продюсер призналась, что предпочитает хорошенько поработать, чтобы потом хорошенько отдохнуть.

В декабре Яна Рудковская работает без выходных. Продюсер призналась, что предпочитает хорошенько поработать, чтобы потом хорошенько отдохнуть.занята презентацией нового ледового шоу "Лебединое озеро", где задействованы ее супруг, прославленный фигурист Евгений Плющенко, и их маленький сын Александр. Также скоро состоится премьера нового шоу ее подопечного, популярного исполнителя Димы Билана. Поэтому в последние дни Яна работает без выходных."Вчера приехала домой в 12 часов ночи, сегодня вообще не понимаю, во сколько вернусь. Я – фанат работы. Мы с моей командой общаемся и в три часа ночи. Они мне уже говорят: "Яна, у нас семьи, мужья!" Все, кто со мной работает, знают, что у меня бешеная энергетика. Конечно, нам всем сейчас непросто", – рассказала о том, что близкие к ней люди буквально воют, .Однако продюсер убеждена, что в этом есть и положительный момент. "Потом, когда все заканчивается и нет никакой ответственности, ты кайфуешь по полной программе. Лежишь на песочке на Мальдивах и говоришь: "Боже, как хорошо, что этот рабочий ад закончился!" Но сейчас надо трудиться. В декабре у меня нет ни одного выходного", – цитирует продюсера .Даже 31 декабря у Рудковской запланировано шоу. Да и дни рождения Яны и ее сына Александра в начале января семья привыкла отмечать на льду. Впрочем, по словам продюсера, все же в новогоднюю ночь у них запланирован "вкусный ужин с салатиками".