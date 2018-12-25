Вместо ремонта получили разруху. В Коврове жители многоквартирных домов обратились в прокуратуру после проведенного капитального ремонта. Люди жаловались на то, что после работы подрядчиков в квартирах начались проливы и провалы потолков.

Вместо ремонта получили разруху. В Коврове жители многоквартирных домов обратились в прокуратуру после проведенного капитального ремонта. Люди жаловались на то, что после работы подрядчиков в квартирах начались проливы и провалы потолков. В доме разбились окна. Кроме того, надзорные органы выяснили, что в 6 многоквартирных домах Коврова работы по капремонту в срок не закончены, из-за чего многоэтажки оказались не готовы к отопительному сезону. Гендиректору компании-подрядчика внесено представление об устранении нарушений. Кроме того, прокуратура выяснила, что в 2017 году еще при отборе подрядной организации в реестр добросовестных, строительная компания предоставила чиновникам поддельные документы. Информацию по этому факту передали в правоохранительные органы.