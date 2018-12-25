Первая ракетка России Карен Хачанов накануне старта нового теннисного сезона поделился с журналистами впечатлениями от своей самой громкой победы уходящего года и всей карьеры на турнире Masters в столице Франции. Успех мотивировал меня, - сказал спортсмен.

Первая ракетка России Карен Хачанов накануне старта нового теннисного сезона поделился с журналистами впечатлениями от своей самой громкой победы уходящего года и всей карьеры на турнире Masters в столице Франции. "Успех мотивировал меня", — сказал спортсмен."Это был самый крупный успех, самый крупный титул в моей карьере, — цитирует Хачанова издание Khaleejtimes.Com. – В Париже я обыграл четырех игроков из первой десятки рейтинга. Я очень горжусь тем уровнем, который там показал. Надеюсь, это мотивирует меня на то, чтобы выигрывать больше титулов"."Это очень здорово, что у меня есть возможность бороться с такими игроками, как Роджер [Федерер], Рафа [Надаль], Новак [Джокович], Энди [Маррей] и [Хуан Мартин] дель Потро. Раньше я смотрел их матч, а теперь борюсь с ними на высочайшем уровне. Так что, конечно, было здорово обыграть Новака в финале в Париже", — признался теннисист."Конечно, ожидания теперь будут выше, — считает спортсмен. – Будет определенное давление, но с ним нужно справляться. Нужно верить в себя, прогрессировать, становиться лучше как человек и как игрок. Надеюсь, такой подход позволит мне выйти на новый уровень".