Католики всего мира встречают Рождество. В Ватикане проходит праздничное богослужение.
Католики всего мира встречают Рождество.
В Ватикане проходит праздничное богослужение. По традиции на площади перед собором Святого Петра тысячи верующих. Мессу проводит Папа Римский Франциск.
В Ватикане усилены меры безопасности. Всех, кто хотел попасть на площадь, тщательно досматривали, передает "Россия 24".
В Москве главные торжества проходят в костеле на Малой Грузинской. Служба традиционно идет на двух языках — русском и польском.