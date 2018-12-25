Католики всего мира встречают Рождество. В Ватикане проходит праздничное богослужение.

Католики всего мира встречают Рождество.В Ватикане проходит праздничное богослужение. По традиции на площади перед собором Святого Петра тысячи верующих. Мессу проводит Папа Римский Франциск.В Ватикане усилены меры безопасности. Всех, кто хотел попасть на площадь, тщательно досматривали, передает "Россия 24".В Москве главные торжества проходят в костеле на Малой Грузинской. Служба традиционно идет на двух языках — русском и польском.